MATRÍCULAS DA UFRN COMEÇAM NESTA TERÇA-FEIRA (10)

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as matrículas para o primeiro semestre letivo de 2017 começam nesta terça-feira (10). Os alunos da instituição devem acessar o sistema de gestão acadêmica para se matricular.

O período de matrículas para ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ainda será definido, já que depende da divulgação das notas do Enem e da abertura do Sisu pelo Ministério da Educação.

As matrículas para alunos regulares terminam em 20 de janeiro, mas quem perder o prazo pode fazer a rematrícula, nos dias 13 e 14 de fevereiro. Na rematrícula, os estudantes concorrem às vagas que não tenham sido preenchidas no período de matrícula normal.

As aulas do primeiro semestre começam em 3 de fevereiro.

