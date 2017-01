O VENCEDOR DO PRIMEIRO TROFÉU “THE BEST” SERÁ ANUNCIADO HOJE, 09

Um novo prêmio, mas um velho vencedor. A Fifa revelará nesta segunda-feira, em Zurique, a partir das 15h30, o vencedor do primeiro troféu “The Best”, criado após a “Bola de Ouro” voltar a ser organizada apenas pela revista “France Football”. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o francês Griezmann, do Atlético de Madrid, estão no disputa, mas Cristiano Ronaldo deverá ser eleito pela quarta vez pela entidade como o melhor do mundo, coroando seu 2016 perfeito com as camisas de Real Madrid e Portugal.

De 1991 a 2009, a Fifa entregou o troféu “Melhor Jogador do Ano”, paralelamente à “Bola de Ouro” da “France Football”. Cristiano Ronaldo venceu ambos em 2008. De 2009 a 2015, os dois prêmios se uniram como “Bola de Ouro Fifa”, que foi para as mãos do português em 2013 e 2014. O maior ganhador dos troféus da entidade que organiza o futebol mundial é Messi, que levou a melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Já dono da “Bola de Ouro” da “France Football” em 2016, Cristiano Ronaldo vem de uma temporada que beirou a perfeição em 2015/2016 com os títulos da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, e da Eurocopa, com Portugal.

Fonte: G1