CIDADE DO RN REGISTRA CHUVA DE GRANIZO

Uma forte chuva atingiu o município de Campo Grande/RN, localizado na microrregião do Médio Oeste potiguar, na tarde de ontem (03), após um dia de muito calor.

A chuva, que durou cerca de uma hora, veio acompanhada de granizo e surpreendeu os moradores da cidade.

A previsão dos meteorologistas é que as chuvas continuem intensas durante a semana em várias regiões do Rio Grande do Norte.