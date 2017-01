POLUIÇÃO NA CHINA ATINGE NÍVEIS PREOCUPANTES

O ano de 2017 começa com Pequim e dezenas de outras cidades no centro e no norte da China com níveis altíssimos de poluição no ar e mais de 300 voos atrasados ou cancelados no país por esse motivo. Na capital chinesa, autoridades municipais do meio ambiente anunciaram nesta terça-feira (3) que a cidade estará nos próximos três dias em “alerta laranja”, o segundo pior na escala de nível de poluição. As informações são da Agência Ansa.

Nos últimos dias, 25 cidades do país proclamaram um “alerta vermelho”, o pior e mais perigoso alerta, que prevê o fechamento de fábricas e escolas por precaução com a saúde dos habitantes. Os altos níveis de poluição estão sendo registrados no país desde a metade de dezembro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o índice máximo de poluição recomendada é de 25 miligramas por metro cúbico. No entanto, nesta terça, os valores de várias cidades da província setentrional de Hebei, superindustrializada, superaram os 400 mg por m3.

