APÓS MASSACRE EM PRISÃO NO AM, POLÍCIA BUSCA MAIS DE 100 FORAGIDOS

Depois do caos que veio à tona em presídios do Amazonas, as autoridades trabalham para identificar os 60 mortos e recapturar os fugitivos.

Até as 7h30 desta quarta-feira (4), 39 corpos tinham sido identificados; 36 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e outros 3 da Unidade Prisional de Puraquequara. Dez corpos já foram liberados para os familiares.

Essa identificação é lenta justamente pela dificuldade de identificação dos corpos pelas condições que eles chegaram ao IML. Trinta deles chegaram decapitados. O IML precisa de ajuda dos familiares para que eles possam auxiliar nessa identificação. O IML de Manaus tem capacidade apenas para 20 corpos. Foi preciso alugar um caminhão frigorífico para poder ajudar na conservação.

