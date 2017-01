ODON JR E ANDERSON ALVES SÃO EMPOSSADOS PREFEITO E VICE-PREFEITO DE CURRAIS NOVOS

O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, foram empossados na tarde deste domingo (01) em solenidade na Câmara Municipal, e logo após participaram de missa em ação de graças na Matriz de Sant’Ana, e em seguida, à cerimônia de transmissão de cargo na sede da Prefeitura Municipal “Palácio Raul Macedo”. Na solenidade em praça pública, participaram: a Senadora Fátima Bezerra, o ex-prefeito e ex-vice-prefeito, Vilton Cunha e João Gustavo, o presidente recém-eleito da Câmara Municipal, vereador João Neto, vereadores da nova legislatura, o juiz de direito Marcus Vinícius, secretários municipais, representantes de igrejas, e população.

Após a transmissão e posse no cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves empossaram os secretários municipais no Gabinete Municipal e realizaram a primeira reunião com sua equipe.

Fonte: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação