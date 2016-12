FLORÂNIA E SÃO VICENTE SAEM DA SITUAÇÃO DE COLAPSO NO ABASTECIMENTO

As cidades de Florânia e São Vicente, na região Seridó do Rio Grande do Norte, estão saindo da situação de colapso no abastecimento de água. A boa notícia é resultado do trabalho que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) realizou na Adutora Serra de Santana, que abastece essas e outras cinco cidades da região.

A companhia utilizou máquinas de grande porte e operários, inclusive fins de semana, para fazer a dragagem do manancial com o objetivo de formar um canal até o ponto de captação da adutora, na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. O trabalho construiu um canal de 700 metros para facilitar a chegada da água com maior volume ao ponto de captação.

De acordo com a gerente da Regional do Seridó, Rosy Gurgel, a tendência é que nos próximos dias outras cidades também saiam da situação de colapso, passando a serem abastecidas em sistema de rodízio. As cidades atendidas pela adutora Serra de Santana são Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino, Bodó e Lagoa Nova.

Fonte: ACS/CAERN