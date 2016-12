MEGA DA VIRADA SORTEIA R$ 225 MILHÕES NESTE SÁBADO

A Mega da Virada acumulou e deve pagar o prêmio de R$ 225 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 1890 no próximo sábado (31). O prêmio principal, sorteado no último sábado (24), não saiu para nenhum apostador.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País. O sorteio será às 20h, no horário de Brasília.

Nesta semana, não haverá sorteio na quarta-feira, e a Mega-Sena da Virada é um concurso especial que não acumula. As apostas feitas durante a semana serão para o sorteio do sábado (31).

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números.

Fonte: Nominuto