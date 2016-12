ESTUDANTES TÊM PRAZO SÓ ATÉ SEXTA-FEIRA PARA A RENOVAÇÃO DO FIES

Os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm prazo somente até sexta-feira (30) para finalizar o processo. Também se encerra esta semana, na quinta-feira (29) o prazo para que os agentes financeiros do Fies — Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal — recebam os documentos de regularidade de matrícula (DRMs) emitidos a partir de 25 de novembro último e que estejam com o prazo de comparecimento ao banco expirado.

Fonte: Nominuto