APÓS 1 ANO, NÚMERO DE CASOS DE MICROCEFALIA SE ESTABILIZA NO RN

O número de casos confirmados de microcefalia no RN está estável, segundo dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira (22), o número de bebês nascidos com microcefalia em 2016 diminuiu em mais de 50% neste ano, se comparado com 2015.

Foram 335 casos registrados no ano passado contra 148 nascidos até o momento. Mas o Rio Grande do Norte continua sendo o quarto estado com mais notificações de microcefalia do Brasil, segundo a Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap).

Fonte: G1