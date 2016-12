AVIÃO MILITAR RUSSO CAI NO MAR NEGRO COM 92 PESSOAS A BORDO

Um avião militar russo que seguia para a Síria caiu no mar Negro com 92 pessoas a bordo, segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia. Não há sobreviventes.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a formação de uma comissão de investigação liderada pelo primeiro-ministro Dmitri Medvedev para determinar as causas do incidente. O chefe de Estado expressou “suas mais profundas condolências” aos parentes das vítimas e declarou luto nacional nesta segunda-feira (26) no país.

Fonte: Uol