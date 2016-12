EQUIPAMENTOS DE UTI NEONATAL SERÃO INSTALADOS EM CURRAIS NOVOS

O juiz titular da 1ª Vara Cível de Caicó, André Melo Gomes Pereira, homologou na tarde de ontem segunda-feira (19), o acordo celebrado entre Ministério Público, Governo do Estado e diversas entidades públicas, para que os equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva que estão guardados em uma sala no Hospital do Seridó em Caicó sejam instalados no Hospital Estadual Mariano Coelho em Currais Novos/RN.

O magistrado destaca que toma a decisão “como forma de reduzir os danos em face de os equipamentos estarem sem utilização por longos anos e considerando o cronograma e a disposição expressa demonstrada pessoalmente pelo Secretário Estadual de Saúde de instalar a UTI Neonatal no referido Hospital em Currais Novos”, e que ficou evidenciado que “não existem condições por parte do Município de Caicó de instalar tal serviço, até mesmo por não dispor de uma unidade hospitalar municipal sequer para assistência de baixa complexidade”. “Nada mais resta a este magistrado senão homologar o acordo celebrado” sentenciou.

O referido acordo foi sugerido em audiência no dia 09 de novembro de 2016, no Fórum Amaro Cavalcante.