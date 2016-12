ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRN SIMULAM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Os discentes da Especialização em Administração Pública UFRN – Campus Currais Novos, tem a honra de convidar toda a população a prestigiar a simulação de aprovação do Orçamento Participativo.

O Orçamento Participativo é o espaço destinado para que a população decida onde deve ser alocado parte do orçamento de cada secretaria do município. Entenda do que se trata o Orçamento Participativo: O que é? Como acontece? Como as necessidades de minha comunidade poderão ser priorizadas pelo poder público.

Onde e quanto?

16/12 (sexta-feira/a partir das 19 hrs) – UFRN Campus Currais Novos

17/12 (sábado/a partir das 8 hrs) – UFRN Campus Currais Novos