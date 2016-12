GOVERNO DO RN ANUNCIA PAGAMENTO DO 13º PARA QUEM RECEBE ATÉ R$ 4 MIL

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, anunciou nesta quarta-feira (14) o calendário de pagamento do 13º salário dos servidores estaduais. O pagamento inicia na próxima quarta-feira (21).

Segundo Robinson, 44.565 servidores que ganham até R$ 3 mil receberão o 13º salário na próxima quarta-feira (21). Já os 15.228 que recebem entre R$ 3001 e R$ 4 mil terão o 13º salário depositado dia 28.

O governo também vai depositar uma parcela de R$ 4 mil para os servidores que ganham acima de R$ 4 mil no dia 30. De acordo com nota divulgada pela assessoria de comunicação.

Fonte: G1